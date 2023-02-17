İran ile Umman Dışişleri Bakanları nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi arasında dün bir telefon grüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu ele alındı.

İran Nükleer Anlaşması

İran’la uluslararası güçler arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana’da yürütülen görüşmelere ara verilmişti.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018 yılında anlaşmadan çekilen ABD, Viyana’daki görüşmelere dolaylı olarak katılıyordu. Joe Biden, ülkesini anlaşmaya tekrar dahil etmek istediğini ileri sürüyor.

Anlaşma, İran’ın nükleer programının seviyesini düşürmesi karşılığında, üzerindeki ekonomik yaptırımların gevşetilmesi düşüncesiyle imzalanmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin hala anlaşmaya dahil.