Emir Abdullahiyan Umman ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından Umman ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, attiği twitte şu ifadeleri kullandı:

"Umman Sultanı ile yaptığım görüşmede ikili ilişkiler değerlendirildi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Mısır ve Ukrayna'nın durumu ele alındı. Viyana müzakerelerinin boyutları Umman Sultanı'nı özellikle ilgilendiriyordu. Umman, Viyana anlaşması ile ilgili gösterdiği çabalarının yanı sıra, bu ülke İran'ın döviz varlıklarının diğer bankalardan transfer edilmesi için önemli bir merkezdir."

Resmi temaslarda bulunmak üzere geçen gün Maksat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said ile görüşmüştü. Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said'e sunmuştu.

Dışişleri Bakanı ayrıca Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile de bir araya gelmişti.