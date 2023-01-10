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10 Oca 2023 12:40

Umman Sultanı 121 mahkumu affetti

Umman Sultanı 121 mahkumu affetti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, tahta çıkışının üçüncü yıl dönümünde 121 mahkumu affettiğini duyurdu.

Arap medyasına göre Umman Sultanı Heysem bin Tarık, tahta çıkışının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla 121 hükümlü için af ilan etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de göreve başlamıştı.

News Code 1906953

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