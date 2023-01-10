Umman Sultanı 121 mahkumu affetti

Arap medyasına göre Umman Sultanı Heysem bin Tarık, tahta çıkışının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla 121 hükümlü için af ilan etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de göreve başlamıştı.