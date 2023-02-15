Haşdi Şabi'den Türk depremzedelere yardım

Irak medyasına göre Haşdi Şabi gönüllü seferberlik güçleri Türkiye'ye depremzedeler için dün iki uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla harekete geçen Haşdi Şabi Kurumu, bugün de Gaziantep Havaalanına insani yardım taşıyan iki uçak daha gönderecek.

Kahramanmaraş depremi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasına göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.