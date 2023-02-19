Çin: Ukrayna’da barışın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz

Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı’nda gazetecilerin Ukrayna krizi hakkındaki sorularını yanıtladı.

Wang, Çin’in Ukrayna krizini çıkaranlardan olmadığı gibi, krizin çözülmesi için de büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

Barışın siyasi diyalog yoluyla sağlanmasına destek verdiklerinin altını çizen Wang, Ukrayna krizinde ‘‘yangına körükle gitmeyeceklerini’’ ve krizden istifade ederek jeopolitik çıkarlar elde edilmesine de karşı çıktıklarını dile getirdi.

Wang yi, açıklamasında, “Ukrayna’daki çatışmaların başlamasından bir gün sonra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ihtilafın siyasi yollardan çözülmesi önerisinde bulundu. Rusya ve Ukrayna, ilk önce barış müzakerelerinde büyük ilerleme kaydetti. Anlaşma metni dahi masaya yatırıldı. Ancak ne yazık ki, müzakereler sonra kesildi. Daha önce harcanan çabalar boşa gitti. Bunun nedenlerini bilmiyoruz. Bazı güçler, barış ve ateşkes görmek istemiyor. Onların gözünde, Ukraynalıların can güvenliğinin ve Avrupa ülkelerinin gördüğü hasarın hiçbir önemi yok. Onların daha büyük stratejik hedefleri var.” ifadelerini kullandı.

Kayna: CRI Türkçe