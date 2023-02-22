Çin'den NATO Genel Sekreteri'ne tepki

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin giderek Çin’in Rusya’ya Ukrayna’da kullanabileceği silah sağlayabileceği yönündeki endişelerinin arttığı iddiasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü olağan basın toplantısında konuyu değerlendirdi.

Sözcü Wang, Ukrayna meselesinde Çin’in öteden beri barışın yanında olduğunu ve barışçıl çözüm için çaba gösterdiğini hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi, ABD’nin başını çektiği NATO ülkeleri, Ukrayna’daki savaş sahalarında bulunan silahların en büyük kaynağı, bu ülkeler aynı zamanda Çin’in silah sağlayabileceği iddiasını yayıyor. Bu hamle krizin başlangıcında bile kullanıldı ve ifşa edildi. NATO bir yandan kendisini bir bölgesel savunma ittifakı olarak ilan ederken, diğer yandan ilgili tarafların güvenlik ihtiyacını görmezden gelerek geleneksel savunma alanını aştı, çelişkileri kışkırttı ve gerginlik yarattı.”

Sözcü Wang Wenbin, NATO’nun Ukrayna krizindeki rolünü uluslararası toplumun iyice kavradığına işaret ederek, NATO’nun Çin’i karalama girişimine son vermesi, Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçerek Avrupa bölgesi ve dünyanın barışı ve istikrarı için somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Kaynak: CRI Tükçe