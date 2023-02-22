İngiltere'nin İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran, İngiliz yetkililerin İran'a yönelik devam eden suçlamalarına tepki olarak, ülkenin İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Isabelle Marsh'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Görüşmede İngiltere'nin geçici Tahran Maslahatgüzarı'na İngiliz yetkililerin asılsız iddialarının İranofobik politikası kapsamında öne sürüldüğü iletildi.

İngiliz hükümetinden düşmanca yaklaşımlarına son vermesini talep eden İran tarafı, İngiltere'nin yeni İran yaptırmlarına karşılık verileceğini aktardı.

Diğer yandan, İngiliz diplomatın "İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini" belirttiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İngiltere ve AB ülkelerindeki 13 kurum ile 23 üst düzey kişi hakkında yaptırım kararı verildiği bildirilmişti.