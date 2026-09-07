Bekayi: ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin sorumlusunu İran olarak göstermeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorunlarının ve uluslararası ticari deniz taşımacılığındaki aksamanın nedenine ilişkin gerçekleri tersyüz eden anlatısına tepki gösterdi.

Bekayi, paylaşımında, “Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail rejiminin İran’a saldırdığı 28 Şubat’a kadar tamamen açıktı. Washington bölgemize yasa dışı ve vahşi bir savaş dayattı ve deniz taşımacılığının normal akışını sekteye uğrattı. Petrol tankerleri bekletiliyor, ticaret aksıyor ve enerji fiyatları yükseliş eğilimi gösteriyor” ifadesini kullandı.

“Şimdi Washington, kendisinin neden olduğu bu aksama ve güvensizliğin sorumlusu olarak İran’ı göstermeye ve tüm dünyayı yasa dışı eylemlerinin ağır bedelini ödemeye zorlamaya çalışıyor” diyen Bekayi, Washington’un anlatısına göre ABD’nin başlattığı savaşın bir şekilde tersine çevrilerek dünya açısından İran’ın davranışlarının maliyeti olarak sunulmaya çalışıldığını belirtti.

Bekayi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savaşı ABD başlattı, ancak tüm dünyanın bunun bedelini ödemesini bekliyor. Aynı zamanda kendisinin neden olduğu kaosun sorumlusu olarak İran’ı göstermeye çalışıyor. Bu gerçekleri tersyüz etme çabası son derece anlamsız ve dayanaksızdır!”