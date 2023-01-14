İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin İran'ın ulusal güvenliği de dahil olmak üzere alışılmadık müdahalelerine yanıt olarak" bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede İngiltere’nin İran ulusal güvenliğine karşı eylemleriyle ilgili Tahran'ın itiraz protestosunun İngiliz Büyükelçi'ye iletildiği aktarıldı.

İran'ın, bugün idam edilen bir ajanın İngiliz istihbaratının ilişkilerine dair "kesin kanıtlara" sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, İngiltere hükümetinin, "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan alışılmadık iletişimler kurmasının hesabını vermesi gerektiği" kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın kendi kanunlarına göre, çifte vatandaşlığı kabul etmediği ve İngiltere'nin idam edilen ajanla ilgili "müdahalelerinin ve yıkıcı açıklamalarının temelsiz olduğu" ifade edildi.

Bakanlığa çağrılan Shercliff'ten, İran'ın konuyla ilgili itirazını ülkesine iletmesi istendiği ve İngiliz Büyükelçisi'nin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya yansıtacağını bildirdiği aktarıldı.

İran'da bu sabah İngiltere adına casuslukla suçlanan bir kişi idam edilmişti.