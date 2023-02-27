İran'ın petrol dışı ihracatı arttı

İran Gümrük İdaresi Başkanı Muhammed Razvanifer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ülkenin petrol dışı ihracattan elde ettiği gelir bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artarak 48 milyar 800 milyon dolara ulaştı.” dedi.

Razvanifar, petrokimya ürünleri ihracatıyla ilgili olarak, "Bu dönemde 21 milyar 700 milyon dolarlık petrokimya ürünü ihraç edildi.” ifadesini kullandı.

İhracatta Çin ilk sırada

İranlı yetkilinin açıklamasına göre, son 11 ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 13 milyar 600 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 9 milyar 400 milyon dolarla Irak, 6 milyar 900 milyon dolarla Türkiye, 5 milyar 300 milyon dolarla BAE, 1 milyar 900 milyon dolarla Hindistan takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 75,79'unu oluşturdu.