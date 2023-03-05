Irak Başbakanı Sudani'den Mısır'a ilk ziyaret

Irak medyasına göre Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Sudani'nin resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtildi.

Kahire'deki havalimanına ulaşan Sudani'nin, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli tarafından resmi törenle karşılandığı kaydedildi.

Muhammed Şiya es-Sudani, Kahire temasları kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları, uluslararası ve bölgesel bir dizi ortak mesele ele alındı.

Ayrıca görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ortaklığı güçlendirecek şekilde ortak komitelerin etkinleştirilmesi görüşüldü.



Açıklamaya göre, Başbakan es-Sudani, Irak'ın Mısır Arap Cumhuriyeti ile ortak çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu teyit etti ve çeşitli alanlarda yeni işbirliği ve entegrasyon ufukları açmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ise "Mısır'ın çeşitli alanlarda Irak ile işbirliğine istekli ve hazır olduğunu" ifade etti "Irak'la, onun bölgedeki statüsü ve rolüyle gurur duyduğunu" vurguladı.