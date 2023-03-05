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5 Mar 2023 14:21

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yeniden masaya oturacak

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yeniden masaya oturacak

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yeni haftada, yeniden masaya oturacak. İki ülkenin NATO üyeliği süreci kapsamında kurulan daimi mekanizma toplantısı 9 Mart'ta yapılacak.

Üçlü mekanizmanın üçüncü toplantısının Şubat ayında yapılması planlanıyordu. Ancak toplantı, Stockholm'de Kur-an'ı Kerim'i hedef alan provokatif eylemin ardından Ankara'nın talebiyle ertelenmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta toplantının 9 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Bu kapsamda, taraflar Brüksel'de biraraya gelecek. Ankara, özellikle İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyor.

Bakan Çavuşoğlu, henüz bu adımların atılmadığını belirtmiş "Bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine "evet" dememiz mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı. Ankara, Finlandiya'nın üyeliğine ise olumlu bakıyor.

Kaynak: NTV

News Code 1908009

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