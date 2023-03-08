İran ve Türkiye dışişleri bakanlarından ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Abdullahiyan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak "Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile depremden dolayı dayanışma ruhunu paylaşıyoruz. 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlar İran'da toplumun en önemli parçasıdır" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Sayın Çavuşoğlu kardeşimle İran, Türkiye ve Azerbaycan arasında üçlü bir mekanizmanın yanı sıra Güney Kafkasya'da 3+3 mekanizmasının kurulmasını görüştük. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gündemde getirildi ve mevcut engellerin kaldırılması incelendi" dedi.

Bölgesel rekabet yerine bölgesel ortaklığa önem verdiklerini belirten Emir Abdullahiyan ayrıca çevresel meselelerle terörizmle mücadele konusunda işbirliğini görüştüklerini ifade etti.

"Türkiye'nin güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz" diyen Emir Abdullahiyan, ABD yaptırımların ilişkilere etkisinin sorulması üzerine "İran-Turkiye ilişkileri kardeşliğe ve komşuluğa dayanıyor. Tek taraflı yaptırımlar bunu etkileyemez" ifadelerini kullandı.

Afganistan'la ilişkiler hakkında Emir Abdullahiyan, "Afganistan'daki geçici hükümet ile görüşmelerine devam ediyor ancak onları resmi olarak tanımıyoruz. Umarız ki yakında kapsayıcı hükümet kurulur" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin Kafkasya'da varlığına ilişkin olarak da, "Kafkasya'daki sorunların temeli siyonistlerin oraya ayak basmasıdır. İran, tüm tarafları İsrail konusunda uyanıklı olmaları ve İsrail'in Kafkasya'ya ayağını açmamaları konusunda uyarıyor." diye kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Suriye'ye yapılan yardımlar için hava sahasının açıldığını belirterek,"Birleşmiş Milletler'in yardımları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Suriye'ye insani yardım götürmek isteyen uçaklara hava sahamızı da açtık. Sınır ötesi yardımların yanında çizgi ötesi yardımlara da Türkiye gerekli desteği vermiştir. BM de sınır kapılarını kullanarak Suriyelilere yardımlarını ulaştırdı. Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. 475 yardım tırı geçti. Kilis’te açılan iki tane sınır kapımız da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM’nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık. Bölgeye toplam 494 insani yardım tırı sevk edildi. Suriyeli kardeşlerimize de duyarsız kalmadık, elimizde gelen desteği verdik. "Suriyelilere kapılar açılıyor" gibi komplo teorileri ortaya atıldı. Biz ne olursa olsun gerçekleri söylemeye ve bu tür destekleri vermeye devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye için 4'lü toplantıya ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye, Rusya ve Suriye görüşmelerine İran da katılacak. Çalışmalar devam ediyor bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan teknik toplantı teklifi geldi. Bakan yardımcımızı Moskova'ya göndereceğiz."