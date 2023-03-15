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15 Mar 2023 10:56

Çin'den önemli İran kararı

Çin'den önemli İran kararı

Çin yönetimi, İran'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Çin medyasına göre 15 Mart 2023 tarihinden itibaren Çin vatandaşlarının İran dahil 60 ülkeye seyahat etmesine izin veriliyor.

Çin, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından üç yıl sonra ilk kez sınırlarını yabancı turistlere yeniden açacağını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda Çin, 15 Mart 2023 tarihinden itibaren turizm vizesi, liman vizesi ve çoklu vize muafiyeti politikaları da dahil olmak üzere yabancılar için her türlü vizeyi vermeye yeniden başlayacak.

News Code 1908190

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