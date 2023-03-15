Çin: İslamofobi'yle ortaklaşa mücadele edilmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü basın toplantısında "15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" münasebetiyle ilgili açıklamada bulundu.

Wenbin, Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in geçen yıl aralık ayında düzenlenen ilk Çin-Arap Zirvesi’nde İslamofobiyle ortaklaşa mücadele edilmesi, aşırıcılığı gidermede iş birliği geliştirilmesi, terörizmin herhangi bir millet veya dinle ilişkilendirilmemesi gerektiğine vurgu yaptığını hatırlattı.

Sözcü, ABD’nin Afganistan, Irak, Libya ve Suriye gibi İslam ülkelerine düzenlediği savaşların yüz binlerce Müslüman’ın ölümüne ve on milyonlarca Müslüman’ın mülteci durumuna düşmesine yol açtığına, dahası ABD’nin Müslüman yasağı çıkarıp uygulayan tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Şimdiye kadar, ABD’nin eyaletleri Müslüman karşıtı 227 yasa taslağı sundu ve bundan 22’si onaylanıp yasa haline getirildi. Veriler, ABD’li Müslümanların yüzde 93,7’sinin İslamofobi’nin gölgesinde yaşadığına işaret ediyor.

ABD yönetiminin somut adımlar atarak İslamofobi’yla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen sözcü, Çin’in uzun yıllardır İslam ülkeleriyle karşılıklı saygı ve güven temelinde çaba gösterdiğini kaydetti. Sözcü, Çin’in İslam ülkeleriyle birlikte medeniyetler arası iletişimi sürdüreceğini, ortak kalkınma ve refah için iş birliği geliştireceğini dile getirdi.

Kaynak: CRI Türkçe