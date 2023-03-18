Hamas: Şarm Eş-Şeyh Zirvesi’ni reddediyoruz

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, seçeneklerinin ve çıkarlarının işgale karşı direnişi tırmandırmak olduğunu söyleyerek, Şarm Eş-Şeyh’te düzenlenecek konferansı ve sükûneti sağlamaya yönelik konferansları kabul etmediklerini ifade etti.

Avrupalıların ve Amerikalıların işgalcilerin cinayetlerinden bahsettiklerini fakat işgal rejiminin cinayetlerini durdurmaya yönelik herhangi bir adım atmadıklarını ifade eden Ebu Merzuk, “Güvenlik koordinasyonuyla problemimiz maalesef Filistin tarafının işgalcilere verdiği bilgiler” dedi.

Filistinlilerin kendi halklarıyla koordinasyonlarının ve yardımlaşmalarının işgal rejimiyle koordinasyondan ve yardımlaşmadan daha önemli olduğuna dikkat etmeleri gerektiğine işaret eden Ebu Merzuk, Filistin halkının işgalci gardiyanlara karşı mücadelesinde esir Hıdır Adnan’a destek olacağını bildirdi.

İşgal rejiminin 1948’de işgal edilen topraklarda yaşayan Filistinlilere yönelik yeni bir saldırı başlattığını kaydeden Ebu Merzuk, son yıkım kararlarının yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Moskova ziyaretine de değinen Ebu Merzuk, Filistin davasıyla bağlantılı olduğu için uluslararası sahadaki gelişmeler hakkında Ruslarla görüş alışverişi yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi