Hamas, Siyonistlerin Afrika Birliği Zirvesi’nden kovulmasını olumlu karşıladı

Arap medyasına göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da dün düzenlenen Afrika Birliği Zirvesinin açılış töreni sırasında İsrail rejimine bağlı üst düzey bir heyetin salondan kovulduğu bildirildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada, Siyonist heyetin salondan kovulmasını memnuniyetle karşıladı.

Daha önce Hamas, Siyonist İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye kabul edilmesi kararının, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utanç olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.