Hamas'tan Siyonist İsrail'e sert uyarı

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri, Siyonist İsrail'in, mübarek Ramazan ayında Mescidi Aksa'yı zaman ve mekan yönünden paylaştırma planlarını hayata geçirmek için hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırmak amacıyla buraya yahudilerin baskınlar düzenlemelerine ve içinde Talmudi ayinler gerçekleştirmelerine daha çok fırsat verme planı yapmasından dolayı uyarıda bulunarak, "Sabrımız tükeniyor." dedi.

Hamas'ın resmi sitesinin kendisiyle röportaj yaptığı ve röportajı bugün yayınlanan El-Aruri, işgal rejiminin Mescidi Aksa'yı kirletme girişimlerinin Filistin halkının çok sert tepkileriyle karşılaşacağını hatırlatarak, bu konudaki ısrarının işgalciye pahalıya mal olacağını dile getirdi. Hamas'ın Mescidi Aksa'ya sahip çıkma konusunda Filistin halkına güveninin tam olduğunu belirten El-Aruri, işgal rejiminin Kudüs'le ilgili adımlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

El-Aruri röportajında, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde de direnişin yükseliş içinde olduğunu, burada direnişin ateşinin söndürülemediğini, bilakis daha da yayıldığını, çeşitlendiğini, yeterlilik açısından durumunun daha da iyileştiğini, yeni ekiplerin direnişe katıldığını, etki alanının her geçen gün daha da genişlediğini, işgal rejiminin direnişi bitirebileceği hayalinin boşuna olduğunu, bu konudaki varsayımlarında tamamen yanılgı içinde olduğunu, direnişin etrafını sarması sebebiyle işgal rejiminin yaşadığı krizin ileride daha da büyüyeceğini ve geleceğin onun açısından daha da zor olacağını vurguladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi