İran ve Irak arasında güvenlik toplantısı düzenlendi

Iraklı kaynaklar bugün İran ve Irak arasında Süleymaniye kentinde güvenlik toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

Bu toplantı Irak ve İran sınır muhafızlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda sınırı her iki taraftan da kontrol etmenin yolları ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) olmak üzere iki ülke arasındaki sınır bölgelerinin kontrolü için mutabık kalınan bir mekanizmanın oluşturulması ele alındı.

Söz konusu toplantıda ayrıca Süleymaniye'deki Bashmak sınır kapısında Irak ile İran arasındaki ticaret hacminin geliştirme mekanizması incelendi.