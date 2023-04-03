İran'ın ilk hac kafilesi 24 Mayıs'ta yola çıkacak

İran medyasına göre, 2023 Yılı Hac Protokolü kapsamında hac ibadeti için İran'dan ilk kafile 24 Mayıs'ta yola çıkıyor.

Bu yıl hac sezonunda yaklaşık 87 bin 550 İran vatandaşı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gidecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni’nin Suudi Arabistan temasları kapsamında, 2023 Yılı Hac Protokolü imzalandı.

Hac ve Ziyaret Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kurum başkanı Seyyid Sadık Hüseyni’nin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüşmesinin ardından 2023 Hac Protokolüne imza atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “İran Hac ve Ziyaret Kurumu ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme çok iyi ve olumlu bir atmosferde geçti. Görüşmede, hacla ilgili konular ele alındı.” ifadesi kullanıldı.