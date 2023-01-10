İran: 2023 Yılı Hac Protokolü imzalandı

Hac ve Ziyaret Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurum başkanı Seyyid Sadık Hüseyni’nin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüşmesinin ardından 2023 Hac Protokolünü imzaladı.

Açıklamada, “İran Hac ve Ziyaret Kurumu ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme çok iyi ve olumlu bir atmosferde geçti. Görüşmede, hacla ilgili konular ele alındı.” ifadesi kullanıldı.

Tahran ile Riyad arasında imzalanan protokolün detayları henüz açıklanmadı.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni başkanlığındaki heyet Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı’nın davetlisi olarak Cidde kentine gitmişti.

Daha önce Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab, "Bu yıl hac sezonunda yaklaşık 40 bin İranlı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gitti, ancak gelecek sene 85 bin kişi hac ziyaretine gönderilecek." demişti.