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11 Nis 2023 10:20

Pentagon: Çin, görüşme taleplerimizi reddediyor

Pentagon: Çin, görüşme taleplerimizi reddediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in Tayvan yakınlarındaki tatbikatlarını yakından izlediklerini ancak Pekin'in, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in mevkidaşları ile görüşme taleplerini reddetmeye devam ettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Halka İlişkiler Danışmanı Chrish Meagher, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatı yakından takip ettiklerini söyledi.

Meagher, "Çin, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın angajman taleplerini reddetmeye devam ediyor. Tam da böyle senaryolarda ordularımız arasındaki iletişim kanallarının açık olması oldukça önemli. Pekin'e bu kanalı kullanma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin'in faaliyetleriyle uluslararası sularda ve havada faaliyet göstermekten caydırılamayacağını belirten Meagher, Amerikan ordusunun Filipin Denizi'nde Nimitz uçak gemisi grubu ve bir Deniz Piyadeleri Amfibi Harbe Hazırlık birliği ile rutin operasyonlar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

News Code 1908595

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