Pentagon: Çin, görüşme taleplerimizi reddediyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Halka İlişkiler Danışmanı Chrish Meagher, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatı yakından takip ettiklerini söyledi.

Meagher, "Çin, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın angajman taleplerini reddetmeye devam ediyor. Tam da böyle senaryolarda ordularımız arasındaki iletişim kanallarının açık olması oldukça önemli. Pekin'e bu kanalı kullanma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin'in faaliyetleriyle uluslararası sularda ve havada faaliyet göstermekten caydırılamayacağını belirten Meagher, Amerikan ordusunun Filipin Denizi'nde Nimitz uçak gemisi grubu ve bir Deniz Piyadeleri Amfibi Harbe Hazırlık birliği ile rutin operasyonlar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA