Çin'den ABD'ye sınır ihlali tepkisi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Güney Muharebe Bölgesi Basın Sözcüsü Kıdemli Hava Albayı Tian Junli'nin verdiği bilgilere göre, "Milius" destroyeri bugün, Çin hükümetinden izin almadan, Çin'in Nansha Adaları'na bağlı Meiji adacığının yakınındaki deniz sahalarına yasa dışı bir şekilde girdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Güney Muharebe Bölgesi'nin deniz ve hava güçleri, söz konusu ABD askeri gemisini takibe alıp uyarıda bulundu.

Tian Junli, Güney Çin Denizi adaları ve yakınındaki deniz sahalarının tartışmaya kapalı olarak Çin’in egemenliği altında olduğuna işaret ederek, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Güney Muharebe Bölgesi'nin her an teyakkuz halinde bulunarak, Çin'in ulusal egemenliğiyle Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacağını kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe