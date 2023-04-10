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10 Nis 2023 13:53

Çin'den ABD'ye sınır ihlali tepkisi

Çin'den ABD'ye sınır ihlali tepkisi

Çin, ABD askeri gemisinin Çin'in Nansha Adaları'na bağlı Meiji adacığının yakınındaki deniz sahalarına yasa dışı bir şekilde girmesine sert tepki gösterdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Güney Muharebe Bölgesi Basın Sözcüsü Kıdemli Hava Albayı Tian Junli'nin verdiği bilgilere göre, "Milius" destroyeri bugün, Çin hükümetinden izin almadan, Çin'in Nansha Adaları'na bağlı Meiji adacığının yakınındaki deniz sahalarına yasa dışı bir şekilde girdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Güney Muharebe Bölgesi'nin deniz ve hava güçleri, söz konusu ABD askeri gemisini takibe alıp uyarıda bulundu.

Tian Junli, Güney Çin Denizi adaları ve yakınındaki deniz sahalarının tartışmaya kapalı olarak Çin’in egemenliği altında olduğuna işaret ederek, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Güney Muharebe Bölgesi'nin her an teyakkuz halinde bulunarak, Çin'in ulusal egemenliğiyle Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacağını kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1908583

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