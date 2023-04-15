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15 Nis 2023 09:32

Çavuşoğlu ile UAEA Başkanı Grossi İran’ı görüştü

Çavuşoğlu ile UAEA Başkanı Grossi İran’ı görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi.

Görüşmelere ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Çavuşoğlu, UAEA Başkanı Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durumu ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid'le Viyana'da yaptıkları görüşmenin gündeminde de Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki gelişmelerin olduğunu ifade etti.

İstikrar ve kalkınma için Türkiye vurgusu

Türk medyasına göre, UAEA Başkan Grossi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrar ve kalkınma için Türkiye'nin sesinin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Grossi, Çavuşoğlu ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin korunmasının önemi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve sürdürülebilir enerji sağlanması için Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda mükemmel fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
 

News Code 1908662

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