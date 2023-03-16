UAEA teknik heyeti İran'a gelecek

İran'ın son nükleer faaliyetleri ve UAEA'nın nükleer anlaşmayı canlandırma rolü hakkında ABD'ye rapor sunmak üzere Washington'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'da müfettişlerinin erişiminin artırılması ve gözetleme ekipmanlarının yeniden canlandırılması konusunda iyimser olduğunu dile getiridi.

Grossi, "Umarım bir sorun olmaz. Bu konularda bir anlaşmaya varmışız. Tahran'da ne hakkında anlaştığımı biliyorum ve ajansın teknik heyetini bunun üzerinde çalışması için İran'a gönderiyoruz. Bir sorun olursa bildiririm" dedi.