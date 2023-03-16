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16 Mar 2023 11:10

Grossi ile Robert Mally İran'ı görüştü

Grossi ile Robert Mally İran'ı görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley İran'ı görüştü.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley Twitter'den yaptığı paylaşımda  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüştüğünü bildirdi.

Robert Malley'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu görüşmede UAEA Başkanının son Tahran ziyareti ele alındı. Kendisinin ajansın ilgilendiği nükleer konularda İran'la etkileşime girme çabalarını takdir ettim.

Birbirimizle iletişimde kalma konusunda anlaştık. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kapsamındaki yükümlülüklerine uyması ve ajansın gerekli gördüğü şeylere erişimi kolaylaştırması gerektiğini vurguladık."

News Code 1908206

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