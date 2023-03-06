UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın gündeminde İran var

Ulyanov, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı yarın (6 Mart) başlayacak. Toplantının gündeminde AUCUS nükleer anlaşması, İran'ın nükleer programı ve Ukrayna'da nükleer güvenlik ve koruma gibi konular yer alacak." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi İran'ı ziyaret etmişti.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi’nin Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamanın ve güvenlik denetimine ilişkin mevcut sorunların giderilmesinin ele alındığı kaydedildi.