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24 Nis 2023 17:20

Sudan'daki Çin vatandaşlarının tahliyesine başlandı

Sudan'daki Çin vatandaşlarının tahliyesine başlandı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Sudan’da iç çatışmalar devam ederken, bu ülkenin başkenti Hartum’dan ilk grup Çin vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki Çin vatandaşlarının tahliyesine başlandı.

Çin medyasına göre Mao Ning, Sudan’da patlak veren gerginliğe karşı, Dışişleri Bakanlığı’nın Sudan’daki Çin vatandaşlarının güvenliğini korumak için ilk anda konsolosluk müdahale mekanizması başlattığını ve tahliye planı hazırladığını belirtti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir çalışma grubu Hartum’a gönderildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin yazılı açıklamasına göre, Sudan’da 15 Nisan’dan beri devam eden silahlı çatışmalarda en az 427 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 700’den fazla kişi yaralandı.

News Code 1908856

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