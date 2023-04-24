İsviçre Sudan'daki büyükelçiliğini kapatıyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "(Sudan) Güvenlik gerekçesiyle Hartum'daki büyükelçiliğimizi kapatıyoruz. Büyükelçilik çalışanı personelimiz ile aileleri tahliye edildi ve güvendeler. Bu, özellikle Fransa olmak üzere ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde mümkün oldu. Destekleri için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

İsviçre Dışişleri, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sudan'da gerginlik ve can kaybı sayısının artmasından derin endişe duyduğunu açıklarken tarafların, ateşkes için küresel çağrılara kulak vermesini istemişti.

AB vatandaşları ve diplomatları Sudan’dan tahliye ediliyor

Avrupa Birliği (AB), vatandaşlarını ve diplomatlarını, çatışmaların sürdüğü Sudan’dan tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, açıklamasında ilk tahliyelerin başkent Hartum’dan başladığını belirtti.

Michel, tahliye çalışmalarına verdikleri katkı dolayısıyla Fransa ve Cibuti’nin yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e teşekkür etti.

AA