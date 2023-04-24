Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 420'e yükseldi

Amerikan Associated Press ajansının haberine göre, Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da ordu ve paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDG) arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 420 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin (HDG) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDG arasında 'HDG'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDG'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Nisan itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini belirtmişti. Sudan ordusu da uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıklamıştı. Fakat açıklanan ateşkese uyulmamış, çatışmalar büyük ölçüde devam etmişti.