Sudan'daki çatışmalarda en az 427 kişi öldü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından dün yapılan açıklamada, 15 Nisan’dan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile hızlı destek gücü arasındaki çatışmaların devam ettiği ve ciddi can kaybına yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, çatışmaların en az 427 kişinin ölümüne ve 3 bin 700’den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin (HDG) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDG arasında 'HDG'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDG'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.