Yeni Fatih sınıfı denizaltılar İran Donanması'na teslim edilecek

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, yeni geliştirilen Fatih sınıfı denizaltıların yakın gelecekte ülke donanmasına teslim edileceğini duyurdu.

Amiral İrani, "Fatih sınıfı denizaltılar çift amaçlı torpidolarla donatıldı. tüm fırlatma testleri başarılı oldu." dedi.

Son günlerde basın mensuplarına konuşan Amiral İrani, Fatih denizaltısının yeni modellerinin gövdesinin üretildiğini belirterek, Fatih'in Zülfikar 1401 tatbikatında çeşitli testlerden geçtiğini söylemişti.

Deniz Kuvvetleri’nin Ocak 2021’de düzenlediği "Deniz Gücü-99" askeri tatbikatında İran’ın yerli denizaltısı Fatih ilk kez torpido atışını yapmıştı.

Yarı ağır bir denizaltı olan Fatih, 527 ton ağırlığında, 250 metre derinliğine inme ve saatte 25.9 km hıza sahiptir.