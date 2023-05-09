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9 May 2023 11:14

Taliban: Afganistan-İran Helmand Nehri Su Anlaşması'na bağlıyız

Taliban: Afganistan-İran Helmand Nehri Su Anlaşması'na bağlıyız

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan-İran Helmand Nehri Su Anlaşması'na bağlı olduklarını söyledi.

Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İslamabad temasları kapsamında Pakistan ve Çinli muhataplarıyla ikili görüşmelerinin yanı sıra 5. kez düzenlenen Çin-Pakistan-Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu toplantısına katıldı.

Muttaki, Pakistan’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Su meselesine değinen Muttaki, İran’ın su hakkını tanıyan anlaşmaya bağlı olduklarını belirterek, “İran için sorun yaratmak istemiyoruz.” dedi.

Afganistan ve İran arasında, 19. yüzyılın ortalarında başlayan Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu. Anlaşmaya göre, Afganistan İran'a "normal koşullarda" saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmişti. Bunun 22 metreküpü, "İran'ın su hakkı" olarak tanımlanırken, 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik "İyi niyet göstergesi" olarak belirlenmişti.

News Code 1909185

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