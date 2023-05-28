Taliban hükümetinden “İran” açıklaması

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir, İran başta olmak üzere komşu ülkelerle işbirliğinin ve iyi ilişkilerin sürdürülmesine vurgu yaptı.

Taliban yetkilisi, 1973 tarihli Helmand Nehri Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Afganistan medyasına göre; Mevlevi Abdul Kebir, Su ve Enerji Bakanı Molla Abdul Latif Mansur ile bir araya gelerek, İran’ın su hakkı konusunu görüştü.

Başbakanlığından yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerin Taliban hükümetinin dış politikasında yer aldığı ifade edildi.

İran’ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazımi Kumi, dün Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmüştü.

Kazımi Kumi- Emirhan Muttaki görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan konulu Doha toplantısı ve su paylaşımı meselesi ele alınmıştı.

Muttaki bu görüşmede, iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilere değinerek, taraflar arasındaki su sorununun diyalog ve anlayış yoluyla çözüleceğine inandıklarını söylemişti.

Daha önce Muttaki, Taliban hükümetinin, 1973'te Hilmend Nehri üzerindeki suyun paylaşımına ilişkin İran ile imzalanan anlaşmaya bağlı olduğunu duyurmuştu.