Çin: Afganistan'da barışın sağlanmasına yardım edeceğiz

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ülkesinin Afganistan’ın bir an önce barış, istikrar, kalkınma ve refahı gerçekleştirmesine yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

CRI Türkçe'nin haberine göre Gang, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad’da Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Çin ve Afganistan'ın birbirini desteklediğini, anladığını ve birbirine güvendiğini kaydeden Qin, uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin Çin'in daima Afgan halkının yanında duracağını ve Afganistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekleyeceğini vurguladı.

Qin, ‘‘Çin, Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye devam edecek, Afganistan ile çeşitli alanlardaki işbirliğini derinleştirecek.’’ ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın terörle mücadele konusundaki taahhütlerini samimiyetle yerine getirmesini, Doğu Türkistan İslami Hareketi dâhil olmak üzere terörist güçlere kararlılıkla darbe indirmesini umduklarını kaydeden Qin, Afganistan yönetimine ülkedeki Çinli personelin ve kurumların güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in eşit istişare, somut işbirliği, dostluk ve karşılıklı yarar ilkelerine dayalı Çin-Afganistan-Pakistan üçlü diyaloğunu ve işbirliğini ilerletmeyi sürdüreceğinin de altını çizdi.

Emirhan Muttaki, Afganistan'ın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem atfettiğini, hiçbir gücün topraklarını Çin karşıtı faaliyetler için kullanmasına asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Muttaki, Afganistan'ın Çin’le ortak çıkarlarını korumak ve iki halka fayda sağlamak için Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ekonomi, ticaret, beşeri temaslar ve altyapı gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Muttak, Çin, Pakistan ve diğer komşu ülkelerle uyum içinde yaşamayı umduklarını, bölgesel istikrar ve refahı ilerletmek için üçlü işbirliğini aktif olarak geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.