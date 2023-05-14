Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Yurt dışındaki Türk vatandaşları da 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.