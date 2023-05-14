Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Seçimlerle birlikte 13'üncü Cumhurbaşkanı ve Meclis'e girecek 600 milletvekili belli olacak. Saat 17.00 itibariyle oy sayımına geçildi.