İran, modern tarihin en büyük kimyasal silah kurbanıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rıza Necefi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 5. Gözden Geçirme Konferansı sırasında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Müdürü Fernando Arias ile bir araya geldi.

Görüşmede, işbirliğinin güçlendirme yolları ve ABD'nin, 8 yıllık İran-Irak savaşı gazilerinin sağlığı ve tedasvisine yönelik acımasız tek taraflı yaptırımları ele alındı.

Necefi, Kimyasal Silahların Yasaklanmasına Dair Sözleşme hükümlerinin tam, etkin ve ayrım gözetmeksizin uygulanması, uluslararası işbirliğine ilişkin sözleşmeye göre üye devletlerin yükümlülüklerine bağlı kalması, üye ülkeler arasındaki kimyasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve ye devletler arasındaki sözleşmeye aykırı olan tek taraflı yaptırımların uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

İran'ın modern tarihin en büyük kimyasal silah kurbanı olduğunu belirten Necefi, "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin hedefine, her türlü kimyasal silah stokları tamamen imha edilmeden ve Sözleşme'nin evrenselliği sağlanmadan ulaşılamayacaktır." dedi.