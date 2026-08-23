İran heyeti Haşdi Şabi Başkanı Feyyad ile görüştü 

Haşdi Şabi Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Falih el-Feyyad'ın İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney tarafından gönderilen özel heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Bazı üst düzey komutanların da hazır bulunduğu görüşmede, İran heyetinin, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in uğurlama ve cenaze merasimlerindeki katılımları ve destekleri nedeniyle Irak hükümetine ve halkına şükranlarını sunduğu belirtildi.

İran heyeti, Irak’ın sergilediği dayanışma, taziye ve vefa duygularından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haşdi Şabi’nin cenaze merasimlerine katılımının önemine vurgu yaptı.