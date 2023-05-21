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21 May 2023 19:04

Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,67 kilometre derinlikte gerçekleşti.

News Code 1909392

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