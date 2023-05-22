Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda kimi destekleyeceğine dair tahminlerde bulundu.

Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşme 1 saat sürmüştü. İki taraftan da “pozitif” bir görüşme olduğu mesajını aldım. Sinan Oğan Ankara’ya döndükten sonra Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sonuçta bir karar verildi. Alınan karar ikinci tur seçime damga vuracak kadar önemli. Kararın bugün Sinan Oğan tarafından açıklanması bekleniyor" dedi.

Selvi, Oğan'ın desteğinin Erdoğan'a olacağını öne sürdü ve şunları ekledi:

"Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini ifade edecek."