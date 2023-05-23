Yunanistan yeniden seçim yolunda

Yunanistan'da 21 Mayıs seçimlerinin ardından anayasal prosedür kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya gelen Syriza lideri Aleksis Çipras, hükümeti kurma görevini üstlenmedi.

Yunan medyasına göre Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği ana muhalefet lideri Çipras, koalisyon hükümeti kurulabilmesi için gerekli şartların bulunmadığını kaydetti.

Çipras, "Anayasal sorumluluğum gereği size hükümet kurma görevini almayacağımı belirtmek üzere geldim. Zira hükümet kurma olasılığı yoktur." diye konuştu.

Miçotakis de iade etmişti

Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini dün verdiği Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis de dün akşam görevi iade etmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edilmişti.

Yeni Demokrasi seçimi açık ara farkla önde bitirmişti

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi Syriza'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Syriza, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

Yeni parlamento yemin edip dağılacak

Yeni hükümeti kurma çalışmalarından sonra bir sonraki adım 28 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de yeni parlamentonun yemin etmesi olacak. Pazartesi sabahı Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak ve aynı günün akşamı parlamentonun feshine ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 25 Haziran seçimleri için yeni sandık çağrısı yayımlanacak.

Gelecek hafta üç yüksek mahkemenin başkanlarından biri, büyük olasılıkla Sayıştay Başkanı İoannis Salmas, ülkeyi seçime götürmek üzere geçici başbakan atanacak. Yeni seçimler güçlendirilmiş nispî temsil sistem ile gerçekleştirilecek.