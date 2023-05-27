Avrupalı pilotlara Ukrayna görevi

İki ülke savunma bakanlarının kendileriyle birlikte çalıştığını anlatan Austin; Norveç, Belçika, Portekiz ve Polonya’nın da eğitime katkıda bulunmayı teklif ettiklerini söyledi. Pilot eğitiminin maliyetli ve karmaşık bir süreç olacağını vurgulayan Austin, savaşın gidişatı üzerinde “sihirli” etki yapmayacağını da kaydetti.

10 uçağın maliyeti 2 milyar dolar

Austin, müttefik ülkelerin eğitimlerin yanında uçakların bakımı ve mühimmatlarının tedariki gibi zorlukların farkında olduklarını belirtti. Austin’le birlikte açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’ya 10 adet F-16 temin etmenin, uçakların bakımları dahil 2 milyar dolarlık fatura çıkaracağını ifade etti. Rusya’nın bin adet dördüncü ve beşinci nesil savaş uçağından oluşan dev bir filoya sahip olduğuna dikkat çeken Austin, “Asıl önemli olan hava savunma sistemleri” dedi.

Kaynak: Hürriyet