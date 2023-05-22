Yunanistan'da Mitsotakis'tan seçim zaferi

Yunanistan'daki genel seçimleri açık farkla Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in partisi kazandı.

Muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi, oyların yaklaşık yüzde 40'ını alarak sandıktan birinci parti çıktı. Ana muhalefetteki sol parti Syriza yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.

Mitsotakis, bu sonucun "kendi bekletilerinin de ötesinde olan büyük bir zafer" olduğunu belirtti. Yeni Demokrasi Partisi, bir önceki seçimlerde yüzde 39,9 oy almıştı.

Yeni Demokrasi'nin dünkü zaferi, partinin son 14 yılda aldığı en yüksek oy oranına işaret etti. Ancak bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurmasını sağlayacak vekil sayısına ulaşmasına yetmedi. Bu nedenle Mitsotakis'in bir başka partiyle koalisyon kurma arayışına gitmesi ya da yeni bir seçim çağrısında bulunması gerekecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercihinin tekrar sandığa gidilmesi olduğunu açıkça ortaya koyan Mitsotakis, gelecek seçimlerde Yeni Demokrasi'nin tek başına iktidara gelmesini sağlayacak aritmetiğe ulaşmak için derhal çalışmalara başlayacaklarını söyledi. "Bugün atılan ilk adımı tamamlayıp nihai kazanan olmak için cesurca ve durmaksızın ilerleyeceğiz" diyen Yunan halkının "güçlü bir hükümet" istediğini belirtti.

Kaynak: DW Türkçe