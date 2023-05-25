İran Hürremşehr-4 isimli yeni füzesini tanıttı

Hürremşehr'in kurtarılması yıldönümünü ile eş zamanlı olarak Hürremşehr-4 isimli uzun menzilli stratejik füze Tuğgeneral Amir Aştiyani'nin katılımıyla tanıtıldı.

Hürremşehr-4 füzesi, 2.000 km menzile sahip ve 1.500 kg ağırlığında yüksek patlayıcı harp başlığı ile Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teşkilatı uzmanları tarafından tasarlanan en gelişmiş füzelerden biridir.

Tuğgeneral Amir Aştiyani yeni füze ile ilgili "Bu füze, Havacılık ve Uzay Sanayii Teşkilatı'ndaki bilim adamlarımızın kaç senelik gece gündüz çabalarının sonucudur ve bu füzenin özelliklerinden biri de radara yakalanmama ve düşmanın hava savunma sisteminin önüne geçmesidir" dedi.