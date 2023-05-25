  1. İran
25 May 2023 10:31

İran Hürremşehr-4 isimli yeni füzesini tanıttı

İran Hürremşehr-4 isimli yeni füzesini tanıttı

Hürremşehr-4 isimli uzun menzilli stratejik füze Tuğgeneral Amir Aştiyani'nin katılımıyla tanıtıldı.

Hürremşehr'in kurtarılması yıldönümünü ile eş zamanlı olarak Hürremşehr-4 isimli uzun menzilli stratejik füze Tuğgeneral Amir Aştiyani'nin katılımıyla tanıtıldı.

Hürremşehr-4 füzesi, 2.000 km menzile sahip ve 1.500 kg ağırlığında yüksek patlayıcı harp başlığı ile Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teşkilatı uzmanları tarafından tasarlanan en gelişmiş füzelerden biridir.

İran Hürremşehr-4 isimli yeni füzesini tanıttı

Tuğgeneral Amir Aştiyani yeni füze ile ilgili "Bu füze, Havacılık ve Uzay Sanayii Teşkilatı'ndaki bilim adamlarımızın kaç senelik gece gündüz çabalarının sonucudur ve bu füzenin özelliklerinden biri de radara yakalanmama ve düşmanın hava savunma sisteminin önüne geçmesidir" dedi.

News Code 1909476

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler