İran ve Tacikistan savunma bakanları görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo ile görüştü.

Tuğgeneral Aştiyani bu görüşmede, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin İran'ın Tacikistan ile ilişkilerine ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı olacağını vurguladı.

Orta Asya ve özellikle Tacikistan'ın İran'ın dış politikasında özel yere sahip olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Aştiyani, "Sayın Raisi'nin Tacikistan'a ilk ziyareti Tacikistan'ın İran siyasetindeki önemini göstermektedir." dedi.

Tuğgeneral Aştiyani, Orta Asya bölgesinin, bölge ve bölge dışı ülkelerin etkileşim ve bazen de jeopolitik rekabet yeri haline geldiğini belirterek, "Böyle bir durumda bölge dışı güçler kendi çıkarlarını gözetmektedir ve bu doğrultuda iki ülke, bölgenin güvenliğini sağlamak için iş birliğini güçlendirmelidir." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Aştiyani, İran'ın her zaman Tacikistan'ın barış, istikrar, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunduğunu ve bu politikasını sürdüreceğini ifade etti.

Tuğgeneral Aştiyani, "İran ve Tacikistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği, iki ülke için planlanması gereken önemli fırsatlar yaratıyor." ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Aştiyani, Tacikistan'ı ortak güvenlik tatbikatına katılmaya davet ederek, "İki ülkenin savunma ilişkilerinin karşılıklı iş birliğinin temellerinden biri olduğuna ve bu durumun iki ülke arasındaki iş birliğinde bir dönüşüme neden olduğuna ve ilişkilerin daha güçlü hale geldiğine neden olduğuna inanıyoruz" dedi.

Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo da iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirterek, "Güvenlik meselesi her iki ülkenin ortak kaygılarından biridir. Dolayısıyla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Tacikistan Savunma Bakanı ayrıca ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Tuğgeneral Aştiyani'yi ülkesini ziyaret etmeye davet etti.