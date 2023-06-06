İranlı komutan hipersonik füze Fettah'ın özelliklerini anlattı

İran'ın ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen 'Fettah' adı verilen füze, Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle ilk kez sergilendi.

Törende konuşma yapan Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, bu füzenin mach 13 (ses hızının 13 katı) hızında olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hacizade,"Fettah füzesi, farklı yön ve yüksekliklerde hareket etmesi nedeniyle hiçbir füze tarafından imha edilemez." dedi.

Tuğgeneral Hacizade ayrıca, "Bu füze ile İran, hipersonik teknolojisine sahip dört ülkeden biri oldu." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sene İran ilk kez hipersonik balistik füze ürettiğini duyurdu. Fettah füzesi 1400 km menzile sahiptir.

Saatte 6.000 kilometrenin üzerinde hızlarda hareket edebilen hipersonik füzeler, yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle radar tasarımcılarına zorluk çıkarıyor.