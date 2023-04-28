NATO ve Batı tek kutuplu bir dünya yaratmaya çalışıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) savunma bakanları toplantısı başladı.

Toplantıya katılan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Aştiyani, “Şanghay İşbirliği Örgütü, kuruluşundan bu yana mantıklı bir yol izleyerek, dünya çapında etkili bir kurum haline gelmiştir.” dedi.

Barış ve istikrarın garantörü ŞİÖ’nün diğer ulusların hak ve hukukuna saygı gösterdiğini kaydeden Tuğgeneral Aştiyani, “Bu kurum sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik açısından kayda değer kapasiteye sahiptir. Dolayısıyla bölge ve dünya çapında daha yapıcı bir rol oyanyabilir. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kazanımları, denge politikasını güçlendirme doğrultusunda değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Aştiyani, Batı ve NATO'nun yayılmacı politikaları kapsamında tek kutuplu dünyayı canlandırmak için hız kesmeden çalıştığını ifade ederek, "Batı ve özellikle NATO'nun Ukrayna krizindeki eylemleri bu gerçeğin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Aştiyani, "Dünyadaki farklı güvenlik sorunlarını çözmek için Şangay Örgütü'nde ortak bir anlayışa ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

İran'ın savunma doktrini hakkında Tuğgeneral Aştiyani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrininin mesajı, bölge ve dünya için bir barış ve dostluk mesajıdır." diye konuştu.