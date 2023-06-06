Ermenistan ve Avusturya dışişleri bakanları Karabağ'ı görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avusturya Avrupa ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Dışişleri’nden Armenpress’e verilen bilgiye göre görüşmede muhataplar ikili işbirliği gündemine değindiler. Ermenistan-AB ortaklığına ilişkin konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Telefon görüşmesinde bölgesel istikrar ve güvenlik konuları da ele alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Avusturyalı mevkidaşına Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecindeki son gelişmeleri sundu. İnsani sorunlar ve Laçın Koridoru'nu kapatma sorununun değerlndirilmesi ve Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Armenpress