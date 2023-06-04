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4 Haz 2023 15:25

Hakan Fidan ve Azeri mevkidaşı telefonda görütşü

Hakan Fidan ve Azeri mevkidaşı telefonda görütşü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov  arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bayramov, Fidan'a yeni görevi dolayısıyla başarılar diledi.

Bayramov, iki ülke arasında derin köklere, ortak çıkar ve değerlere dayalı çok yönlü ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların daha da güçleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Görüşmede Fidan ve Bayramov, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönleri ve bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Fidan, Bayramov'un Azerbaycan davetini memnuniyetle kabul etti.

News Code 1909681

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